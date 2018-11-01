Учёные выяснили, как надолго сохранить молодость мозга

Сегодня, 20:59 \\ Наука

Учёные из Американской академии неврологии пришли к выводу, что чем больше человек употребляет натуральных фруктов, овощей, а также их соков, тем выше шансы к 73-м годам сохранить когнитивные функции, характерные для молодого поколения.

В своём исследовании, опубликованном в Medical Express, нейробиологи утверждают, что ежедневное потребление натуральных продуктов, насыщенных витаминами, не только способствует общей нормализации организма, но и сохраняет мозг молодым даже в старости. Они уверены, что серьёзных сбоев в работе органа можно избежать, если в организм будет поступать большое количество антиоксидантов и витаминов.

Слова учёных подтверждают данные 20-летних исследований. Как показал анализ состояния здоровья 27 тысяч мужчин, 55% участников, часто употреблявших фрукты и овощи, обладали хорошей способностью выполнять сложную умственную работу. Учёные считают, что наиболее полезными являются апельсины, листья салата, помидоры, огурцы, яблоки и различные виды ягод. Форма натуральных продуктов значения не имеет.

Учёные из Сиднейского университета считают, что старческое слабоумие поможет пища с низким содержанием белка и большим количеством углеводов. А, по мнению западных медиков, предотвратить потерю памяти можно благодаря красным и оранжевым овощам, ягодам, зелёным листовым и апельсиновому соку.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее толщина, сопоставимая с размерами взрослого человека, смогла бы выдержать реактивный лайнер. Оказывается, все...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

 Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Усталость от прекращения курения может привести к рецидиву - учёные

 Согласно опросу National Health Interview Survey 2017 года только 14% американцев курят.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ