Учёные выяснили, как надолго сохранить молодость мозга

Учёные из Американской академии неврологии пришли к выводу, что чем больше человек употребляет натуральных фруктов, овощей, а также их соков, тем выше шансы к 73-м годам сохранить когнитивные функции, характерные для молодого поколения.

В своём исследовании, опубликованном в Medical Express, нейробиологи утверждают, что ежедневное потребление натуральных продуктов, насыщенных витаминами, не только способствует общей нормализации организма, но и сохраняет мозг молодым даже в старости. Они уверены, что серьёзных сбоев в работе органа можно избежать, если в организм будет поступать большое количество антиоксидантов и витаминов.

Слова учёных подтверждают данные 20-летних исследований. Как показал анализ состояния здоровья 27 тысяч мужчин, 55% участников, часто употреблявших фрукты и овощи, обладали хорошей способностью выполнять сложную умственную работу. Учёные считают, что наиболее полезными являются апельсины, листья салата, помидоры, огурцы, яблоки и различные виды ягод. Форма натуральных продуктов значения не имеет.

Учёные из Сиднейского университета считают, что старческое слабоумие поможет пища с низким содержанием белка и большим количеством углеводов. А, по мнению западных медиков, предотвратить потерю памяти можно благодаря красным и оранжевым овощам, ягодам, зелёным листовым и апельсиновому соку.