Ученые: курение во время беременности повышает риск ожирения у будущего ребенка

В Кентукки ученые Медицинского колледжа установили, что существует связь между курением во время беременности и ожирением у детей. Выводы опубликованы в Experimental Physiology.

Авторы исследования обратили внимание на белок хемерин. Он образуется в жировых тканях и регулирует дифференциацию жировых клеток. Уровень хемерина повышен у людей, страдающих ожирением. Сигаретный дым также способен значительно повысить концентрацию хемерина.

Ранее у грудных детей уровень хемерина не измерялся. В исследовании приняли участие 15 детей, чьи мамы курили во время беременности, и 31 ребенок от некурящих матерей. Также, для исследования молекул ДНК были взяты образцы кожи 11 детей, чьи мамы курили до родов и 28 детей не курящих мам. Повышенное содержание хемерина было обнаружено у малышей, чьи мамы не оказывались от вредной привычки ради беременности. В будущем для тих детей существует опасность ожирения.

Выводы эксперимента относятся только к детям мужского пола. Ученые использовали кожу новорожденных мальчиков, оставшуюся после обрезания. В будущих планах ученых измерить содержание хемерина и у девочек тоже с помощью пуповинной крови.