Вживленный в мозг нейроинтерфейс помог парализованным людям использовать планшет

Сегодня, 19:20 \\ Наука

Специальный прибор передавал сигналы курсору через Bluetooth. Такой проект описан в новой статье для издания PLOS One.

 Парализованные часто теряют всякую возможность общаться с другими людьми. Некоторые не могут даже говорить. Дело в том, что болезнь прерывает связь нервную связь между нейронами и функциональными частями тела. При этом сами участки мозга продолжают работать нормально. С этой проблемой могут справиться нейроинтерфейсы, которые позволяют использовать гаджеты непосредственно через моторную кору.

Один из таких разработала группа американских ученых во главе с Джейми Хендерсоном. Они представили инвазивный прибор, вживленный прямо в головной мозг. Электроды улавливали сигналы из зоны, отвечающей за движения руки, а затем преобразовывали их в команды для планшета - перемещение курсора и нажатие (клик).

Технологию испытали на трех парализованных людях. Женщина и мужчина страдают от амиотрофического склероза, а ещё один доброволец лишился возможности двигаться из-за повреждения спинного мозга. Ученые выбрали для каждого подопытного собственное движение для нажатия курсора. Например, один из них имитировал сжатие кулака. Инвазивный интерфейс помог пациентам выполнить несложную работу на планшете: посчитать в приложении калькулятора, сыграть на виртуальном фортепьяно, сделать заказ в интернете и включить музыку. Но самое главное, технология позволила им общаться в мессенджере.

Авторы исследования отметили довольно неплохую скорость работы подопытных в системе. В среднем, добровольцы за минуту выполняли 22 операции с курсором и набирали до 30 символов на клавиатуре. Но перед широким применением технологии предстоит пройти серию клинических испытаний.

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Автор - Александр Лубяной
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