В мозгу человека нашли ранее неизвестный участок

Команда учёных из Австралии под руководством нейробиолога Джорджа Паксиноса обнаружила в человеческом мозге ранее неизвестный участок, который, возможно, характерен только для людей.

Эта область находится в пределах низшей мозжечковой плодоножки, поэтому ей дали название «endorestiform nucleus». Участок принимает участие в получении сенсорной и двигательной информации от организма, что позволяет улучшить осанку, баланс и движения.

Паксинос сообщил, что это место играет важную роль в работе нижнего мозжечкового цветоноса, однако он может только догадываться, какую функцию оно играет. Учёный выражает мнение, что учитывая область, где он был обнаружен, скорее всего, ему выделена особая роль в мелком моторном контроле. У других существ этот участок пока не был обнаружен, учёные предполагают, что он является уникальной чертой нервной системы человека. В будущем Паскинос намерен проверить свои идеи в исследованиях мозга шимпанзе.

Пока что рано делать выводы относительно функций endorestiform nucleus. Чтобы узнать больше информации об этом участке, придётся ждать появления более высокого разрешения МРТ.

Обнаружить неизвестный ранее науке участок удалось благодаря применению новой методике окрашивания мозга на особом оборудовании, что было сделано из-за необходимости придать чёткость изображениям тканей мозга. Это открытие поможет учёным разработать новые лекарства, в частности от нарушений двигательных нейронов и болезни Паркинсона.

Также учёные из Калифорнийского университета обнаружили в мозге два нейронных «хронометра».