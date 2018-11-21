В древней синагоге в Израиле сохранились мозаики с сюжетами из Ветхого завета

Израильские археологи совместно с коллегами из Америки во время раскопок руин синагоги V века нашей эры на севере Израиля нашли большое количество мозаик с изображением библейских сюжетов, передаёт издание Times of Israel.

Итоги проведённой работы 2017-2018 сезона были представлены на ежегодной конференции Американских школ исследователей востока, проходившей 14-17 ноября в Денвере.

Раскопки на этой территории начались в 2011 году, однако учёные только недавно наткнулись на необычные находки. Отмечается, что мозаики показывают известные современным людям сюжеты, например, Ноев ковчег, чудовище, пожирающее Иону, и неудачное преследование Моисея солдатами фараона. На самой большой из уцелевших мозаик изображено строительство Вавилонской башни.

Некоторые сюжеты не имели отношения к библии. На мозаиках археологи обнаружили боевых слонов и две группы людей, что, вероятно, указывает на сюжет, повествующий о военном союзе с иудейскими царями. Исследователи считают, что это один из первых чисто исторических сюжетов, не связанных с библией, который удалось найти в синагоге.

На полу руин учёные нашли и другие интересные находки, такие как изображения животных, колесниц, кораблей и некоторых мифических созданий.

Ранее во время раскопок древней гробницы в Израиле учёные наткнулись на следы ванили и сделали вывод, что люди начали использовать это растение с давних времён. Кроме того, в одном из храмов страны археологи нашли уникальный портрет Иисуса Христа, датируемый 350 годом до нашей эры.