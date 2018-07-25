В Алтайском крае ученый представил математическую модель развития мухи

Сегодня, 16:20 \\ Наука

Этой осенью в Алтайском крае прошла международная конференция «Ломоносовские чтения». Известный ученый и математик Владимир Голубятников показал на мероприятии математическую модель мухи. Над воплощением своей идеи ученый трудился 10 лет.

Ломоносовские чтения были приурочены к осенней сессии Дней молодежной науки в Алтайском государственном университете. Владимир Голубятников выступил с докладом по теме «Монотонность отображения Пуанкаре в моделях генных сетей». Его работа базировалась на разработке точной модели процессов, которые происходят в генах.

Воплощая задумку в жизнь, Владимир изучил плодовую муху дрозофилу. Он создал модель раннего периода развития насекомого. Наблюдая за этой моделью, можно увидеть, как выделяется «родительская клетка». Из этой клетки в будущем сформируется ус насекомого или глаз.

Ученый сравнил тему своего исследования с молекулой этилового спирта, так как в ней также много неизученных моментов. Он сказал, что необязательно пытаться попасть внутрь клетки, что разрушит ее, когда можно создать модель происходящих в ней процессов.

Исследование Голубятникова позволит биологам начать эксперименты с созданной им моделью и определить все риски наперед, что значительно упростит работу.

Владимир Петрович Голубятников многие годы сотрудничает с Алтайским университетом. В разные периоды жизни он был приглашен для работы в Стенфордский, Оклендский и Эгейский университеты. Он является доктором физико-математических наук и главным научным работником в Институте математики им. С.Л. Соболева.

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Автор - София Волкова
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