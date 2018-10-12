Динозавр из Нью Мексико заставил учёных переписать историю эволюции

Сегодня, 15:49 \\ Наука

Сенсационная находка ископаемых останков всколыхнула мировое сообщество археологов.

Альбукерке, штат Нью Мексико – именно здесь произошла историческая находка. Скелет травоядной рептилии, получившей название гордодон, был найден ещё в марте 2013 года Итаном Скатом во время занятия по геологии. Скат связался Музеем естественных наук и истории Нью Мексико. Отделение ископаемых останков от окаменевшей почвы заняло долгие два года. По завершению же этого процесса палеонтологи были шокированы, так останки заставили их пересмотреть целую главу в истории эволюции.

До этого считалось, что травоядные рептилии существовали не раньше 205 миллионов лет назад, но возраст данных останков составлял не менее 300 миллионов лет, что делает гордодона старейшим из известных травоядных динозавров и создаёт целую брешь в эволюции травоядных длиной в 95 миллионов лет. Вегетарианские предпочтения ящера были установлены благодаря исследованию формы черепа, челюстей и зубов. Также гордодон примечателен тем, что на спине у него был парусообразный гребень, помогавший ему регулировать температуру тела. До этого с подобной особенностью анатомии находились останки хищных диметродона и спинозавра, но они оба являлись хищниками. Учёные полагают, что гордодон в длину достигал около 2 метров, а вес его был в районе 30 килограмм.

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