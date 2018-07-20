Ученые изобрели радиоуправляемые ферменты

Более того, скорость реакции с ними увеличилась в четыре раза. Идея принадлежит российским специалистам из Университета ИТМО (расположен в Санкт-Петербурге).

Специалисты научного издания ACS Biomaterials Science & Engineering подготовили новый материал, в котором рассказали о своем недавнем открытии. Как оказалось, им удалось изобрести радиоуправляемые ферменты. Известно, что они могут функционировать лишь при определенных условиях. Из-за этого реакция с ними часто может происходить довольно долго. Ученые долго думали, как ускорить данный процесс и, наконец, нашли решение.

Они заперли белки в жесткий каркас из наночастиц магнетита. Чтобы создать источник энергии, физики нагрели последние вещества с помощью радиоизлучения, и они передали часть энергии ферменту. Благодаря ограничительному каркасу он не разрушался и даже работал быстрее. Таким образом они сделали ферменты устойчивыми к температуре.