Ученые изобрели радиоуправляемые ферменты

Сегодня, 14:56 \\ Наука

Более того, скорость реакции с ними увеличилась в четыре раза. Идея принадлежит российским специалистам из Университета ИТМО (расположен в Санкт-Петербурге).

 Специалисты научного издания ACS Biomaterials Science & Engineering подготовили новый материал, в котором рассказали о своем недавнем открытии. Как оказалось, им удалось изобрести радиоуправляемые ферменты. Известно, что они могут функционировать лишь при определенных условиях. Из-за этого реакция с ними часто может происходить довольно долго. Ученые долго думали, как ускорить данный процесс и, наконец, нашли решение.

 Они заперли белки в жесткий каркас из наночастиц магнетита. Чтобы создать источник энергии, физики нагрели последние вещества с помощью радиоизлучения, и они передали часть энергии ферменту. Благодаря ограничительному каркасу он не разрушался и даже работал быстрее. Таким образом они сделали ферменты устойчивыми к температуре.

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Автор - Мартина Корф
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