Россия и США будут совместно развивать технологию редактирования генома

Сегодня, 14:46 \\ Наука

Пресс-служба Сколтеха сообщает, что ученые из США и России заключили соглашение, согласно которому совместно займутся изучением технологии редактирования генома CRISPR. Данная технология способна изменить человеческие представления о болезнях и посмотреть под другим углом на методы их лечения.

Сотрудничество по развитию CRISPR предполагает совместную работу ученых Сколковского института науки и технологий, а также научных сотрудников нескольких учебных заведений США (Институт Броуда при МТИ, Гарвардский и Ратгерский университеты).

Все, что будет создано совместными усилиями ученых в рамках данного проекта, будет представлено миру для использования в коммерческих целях. К числу таких разработок относятся CRISPR-системы, обозначаемые как C2c1 (Cas12b) и C2c2 (Cas13). В 2015 году Гарвардский университет и МТИ совместно не только открыли данные системы, но и описали их свойства.

Редактирование генома по CRISPR-системе является новейшим методом генной инженерии. В будущем он позволит докторам выявить генетические наследственные нарушения у человека еще на стадии его эмбрионального развития. Таким образом, можно будет помочь ребенку с генными нарушениями и предотвратить серьезные заболевания.

Ученые надеются извлечь максимум пользы из исследования технологии CRISPR, чтобы помочь человечеству по-новому подойти к улучшению здоровья.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее толщина, сопоставимая с размерами взрослого человека, смогла бы выдержать реактивный лайнер. Оказывается, все...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

 Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Усталость от прекращения курения может привести к рецидиву - учёные

 Согласно опросу National Health Interview Survey 2017 года только 14% американцев курят.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ