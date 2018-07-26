Россия и США будут совместно развивать технологию редактирования генома

Пресс-служба Сколтеха сообщает, что ученые из США и России заключили соглашение, согласно которому совместно займутся изучением технологии редактирования генома CRISPR. Данная технология способна изменить человеческие представления о болезнях и посмотреть под другим углом на методы их лечения.

Сотрудничество по развитию CRISPR предполагает совместную работу ученых Сколковского института науки и технологий, а также научных сотрудников нескольких учебных заведений США (Институт Броуда при МТИ, Гарвардский и Ратгерский университеты).

Все, что будет создано совместными усилиями ученых в рамках данного проекта, будет представлено миру для использования в коммерческих целях. К числу таких разработок относятся CRISPR-системы, обозначаемые как C2c1 (Cas12b) и C2c2 (Cas13). В 2015 году Гарвардский университет и МТИ совместно не только открыли данные системы, но и описали их свойства.

Редактирование генома по CRISPR-системе является новейшим методом генной инженерии. В будущем он позволит докторам выявить генетические наследственные нарушения у человека еще на стадии его эмбрионального развития. Таким образом, можно будет помочь ребенку с генными нарушениями и предотвратить серьезные заболевания.

Ученые надеются извлечь максимум пользы из исследования технологии CRISPR, чтобы помочь человечеству по-новому подойти к улучшению здоровья.