В гиперсоленых озерах найден гриб, пожирающий бактерии и ракообразных

Эту способность они перехватили у микроорганизмов, благодаря горизонтальному переносу генов. Подробности исследования рассказала пресс-служба МГУ.

Сотрудник российского университета присоединились к группе биологов из семи стран, которые заинтересовались необычными грибами Sodiomyces alkalinus. Этот вид нашли у гиперсоленых озер России, Африки и Монголии. Водоемы обладают высокой концентрацией и непригодны для жизни большинства живых организмов. Тем сильнее грибы удивили исследователей.

Команда изучила геном Sodiomyces alkalinus, чтобы найти причину его приспособленности к таки озерам. Как показал анализ, вид потерял множество генов, отвечающих за поглощение растительной пищи. Вместо этого грибы научились пожирать бактерий и мелких ракообразных, а затем перерабатывать белки и полисахариды. Их добыча регулярно появляется на побережье. А вот растения у щелочных водоемов не выживают.

По мнению ученых, в процессе эволюции S. alkalinus унаследовал хищные механизмы питания от бактерий. Из всех соседей именно они способны разлагать сложные органические соединения животных.