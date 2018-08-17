В гиперсоленых озерах найден гриб, пожирающий бактерии и ракообразных

Сегодня, 14:09 \\ Наука

Эту способность они перехватили у микроорганизмов, благодаря горизонтальному переносу генов. Подробности исследования рассказала пресс-служба МГУ.

 Сотрудник российского университета присоединились к группе биологов из семи стран, которые заинтересовались необычными грибами Sodiomyces alkalinus. Этот вид нашли у гиперсоленых озер России, Африки и Монголии. Водоемы обладают высокой концентрацией и непригодны для жизни большинства живых организмов. Тем сильнее грибы удивили исследователей.

 

Команда изучила геном Sodiomyces alkalinus, чтобы найти причину его приспособленности к таки озерам. Как показал анализ, вид потерял множество генов, отвечающих за поглощение растительной пищи. Вместо этого грибы научились пожирать бактерий и мелких ракообразных, а затем перерабатывать белки и полисахариды. Их добыча регулярно появляется на побережье. А вот растения у щелочных водоемов не выживают.

По мнению ученых, в процессе эволюции S. alkalinus унаследовал хищные механизмы питания от бактерий. Из всех соседей именно они способны разлагать сложные органические соединения животных.

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Автор - Александр Лубяной
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