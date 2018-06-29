NASA и SpaceX испытают ракету, которая отправит людей в космос

Сегодня, 14:38 \\ Наука

Успешный тест ознаменует собой крупный прорыв в истории американского космического полета.

Nasa и SpaceX объединятся, чтобы отправить команду корабля Dragon на ракете Falcon 9 в космос. В течение многих лет США не могли самостоятельно отправлять людей на космическую станцию, в этом они полагались на помощь России. NASA заявляет, что исторический запуск состоится 7 января 2019 года. В объявлении сказано, что это будет первый испытательный полёт без команды на борту ракеты, по  результатам которого будут получены данные об эффективности ракеты, а также данные об орбитальных, стыковочных и десантных операциях. 

«Лётный тест также предоставит ценные данные для NASA, подтверждающего систему возможности транспортировки ракетой SpaceX для перевозки космонавтов на космическую станцию и обратно». – говорят в заявлении представители. Последний астронавт был запущен Америкой в далёком 2011 году, когда отменили программу Space Shuttle. С тех пор все запуски происходили на космодроме Байконур в России.

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Автор - Хельга Финская
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