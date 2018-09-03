Магнитные поля планет могут поведать о внеземной жизни

Учёные выяснили, что похожие на Землю планеты, имеющие магнитные поля, могут быть домом для форм жизни.

Ещё со школьной скамьи всем известно, что именно благодаря магнитному полю Земли стрелка компаса вращается. Но также это поле является и защитным куполом для всех обитателей планеты, поскольку только оно разделяет привычный для нас мир и открытый космос с его мириадами смертоносных заряженных частиц. Также важно понимать, что для успешного возникновения на ней жизни, планета должна находиться на оптимальном расстоянии от своей звезды. Это вполне объясняет пустынность таких планет в нашей системе, как Венера или Марс.

Однако, согласно опубликованной в журнале Nature Communications статье учёных Француа Субирана и Берхарда Милитцера, во многих звёздных системах существуют подобные Земле планеты, где в результате схожих процессов возникли собственные магнитные поля. Благодаря полученным данным от космического телескопа Kepler учёным удалось смоделировать найденную телескопом экзопланету и установить наличие у неё собственного магнитного поля.

Превосходящая нашу Землю по диаметру в пять раз «сверхземля» Kepler-62f имеет, всё же, нескольку иную природу образования глобального магнитного поля. Учёные пришли к выводу, что на ней и подобных планетах оно генерируется благодаря интенсивным конвективным перемешиваниям выбрасываемой на поверхность магмы. На Земле же источником является жидкое железное ядро. Но ещё следует указать, что аналогичный магмовый этап проходил и на Земле в свой ранний период. Однако, Земля ввиду меньших габаритов остыла гораздо быстрее, в то время как на подобных Kepler-62f сверхземлях охлаждение происходит значительно медленнее, а это значит, что и магнитосфера формируется раньше и поддерживается значительно дольше.

Также Субиран и Милитцер, благодаря своим подсчётам, уверенно заявляют, что подобные сверхземли со сформировавшимся механизмом генерирования магнитосферы вращаются достаточно быстро для возникновения упорядоченного магнитного поля, аналогичного земному, то бишь с двумя полюсами. Этот факт, дополненный предположением учёных о возможности развития форм жизни на более холодных участках планеты, ещё больше подогревает неподдельный интерес у мирового сообщества к космическим исследованиям.