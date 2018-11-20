Биологи выяснили, почему колючки кактусов хорошо протыкают живую плоть

Сегодня, 12:36 \\ Наука

Атакующие свойства этих растений зависят от особенностей структуры шипов. Их подробное исследование опубликовано в издании Proceedings of the Royal Society B.

 Сотрудники Университета штата Иллинойс Филипп Андерсон и Стефани Крофтс проанализировали шесть видов кактусов: многоколючковой и ломкой опунции, аргентинского сагуаро, крупнолистной перескии, эхинокактуса Грузона, а также цилиндропунции сверкающей. Биологи обратили внимание на колючки.

Как правило, они защищают растения от внешних угроз. Но могут также поглощать воду из атмосферы и помогать в размножении. Так цилиндропунция, которую дители США и Мексики называют чолла, оставляет колючки в обидчиках вместе с частью своего ствола. Позднее сегмент кактуса может попасть в землю и прорасти на новом месте.

 

Андерсон и Крофтс проверили способности колючек разных видов протыкать живую плоть. Они использовали свиные плечи с кожей, очищенные куриные грудки и образцы искусственного эластического полимера с разной плотность. Во время эксперимента ученые выяснили, сколько усилий требуется шипам для проникновения, и почему эффект у разных видов отличается.

Труднее всего протыкали мясо колючки опунции многоколючковой - им требовалось больше усилий. Отличилась также цилиндропунции сверкающая, которая одна из всех смогла выдержать 220-граммовый кусок свинины в подвешенном положении.

Как оказалось, колючки кактусов хорошо проходят между мышечными волокнами из-за своих размеров. Не последнюю роль играют зазубрины, которые слегка разрезают плоть и облегчают протыкание. Они же мешают жывотным вынуть колючки из тела. Это объяснило, почему некоторые колючки выходили наружу с частицами мяса или без зазубрин, застрявших внутри.

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Автор - Александр Лубяной
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