Водород может помочь решить экологическую проблему

Британская инициатива заинтересовала мировую общественность.

Замена полезных ископаемых на водород поможет в значительной степени снизить эффект глобального потепления, но здесь есть и свои тонкости. Как утверждается в отчёте Комитета по климатическим изменениям, переход на водородное топливо желательно рассматривать как временный вариант ввиду того, что данный вариант хоть в итоге и лучше углерода, но куда более затратный. Дэвид Джофф, один из авторов отчёта, утверждает, что водород действительно способен помочь наконец-то положить конец «углеродной эпохе», поскольку на сегодняшний день снабжать энергией дома становится всё сложнее. Однако, Джофф также подчёркивает, что переход на экологически более чистый водород будет довольно сложным, а потому внедрять его стоит постепенно и строго выборочно.

Но, не смотря на трудности, на данный момент известно, что инициатива британского комитета уже заинтересовала мировую общественность – водородное топливо предполагается внедрить в грузовые и пассажирские перевозки, полностью заменив дизельное. Но неспроста водород рассматривается лишь как временный вариант. Дело в том, что водород при сгорании вырабатывает СО2, который является одновременно и «воздухом» для растений, и одним из пособников усиления парникового эффекта. Плюс ко всему, как уже говорилось ранее, производство водорода довольно сложное и полностью на него перейти не выйдет, даже в течение ближайшего века. Тем не менее, в умеренных количествах водород действительно поможет сократить вредные выбросы в атмосферу, а к 2050 году британские энтузиасты уже собираются перевести все грузовые и пассажирские перевозки на водород.