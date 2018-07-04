Ученые установили, что метеорит уничтожил древнюю ближневосточную цивилизацию

Сегодня, 05:30 \\ Наука

Археологи заявили, что 3700 лет назад падение метеорита вызвало взрыв в атмосфере, разрушивший множество поселений к северу от Мертвого моря на равнине Средний Гур и уничтоживший древние ближневосточные цивилизации.

Филипп Сильвия утверждает, что проведенное радиоуглеродное датирование минералов, мгновенно кристаллизовавшихся при высокой температуре, указывает на массивный воздушный взрыв метеорита. Более точные данные ученые собрали в остатках города Телль-эль-Хаммам. Результаты указывают на то, что в результате взрыва все постройки из глиняных кирпичей мгновенно исчезли, оставив после себя только каменные фундаменты. А изучение осколков керамических изделий показало наличие кристаллов циркона, которые формируются в течение секунды при температуре не менее 1000 градусов. По предположениям Сильвии и её коллег, этот взрыв также мог расплескать воду Мертвого моря. Результаты своих исследований археологи изложили в докладе для ежегодного съезда Американских школ исследований Востока.

Авторы исследования сравнили возможный взрыв метеорита с событиями, произошедшими в Сибири в 1908 году при падении Тунгусского метеорита. Тогда не было погибших, что связано с малым населением региона, однако взрывной волной повалило лес площадью около 2 тыс. километров. Также следует помнить о падении метеорита Челябинск в 2013 году. Всего же в Meteoritical Bulletin Database зафиксировано 1151 падений космических тел, которые официально подтверждены.

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