Физики разработали математическую модель приготовления вока для обучения роботов

Физики из США закончили работу по разработке математической модели, описывающей подбрасывание продуктов при продуктов в технике стир-фрай при приготовлении вока. Ученые разложили процесс приготовления на композицию поступательных и вращательных движений, которые сдвинуты по фазе.

Приготовление продуктов в традиционной технике стир-фрай, позволяет добиваться так называемого «вкуса вока» или «дыхания вока», когда продукты карамелизуются и приобретают особый неповторимый вкус. Физик Дэвид Ху снял на скоростную камеру поваров из Тайваня, которые обжаривали рис. Проанализировав видео, ученые обнаружили постоянно повторяющиеся циклы длиной около 0,3 секунды и разбили каждый цикл на 4 фазы.

Исследователи считают, что с помощью данной модели запросто можно собрать робота, владеющего техникой стир-фрай, облегчив таким образом процесс готовки, так как эта техника требует сильной концентрации и быстрой реакции, которые близки к пределам человеческих возможностей. Именно поэтому около 60% поваров из Азии страдают от проблем с мышцами.

Это не единственный пример применения достижений современной науки для упрощения жизни людей. Так, в Европе ученые проводят исследования для обучения роботов чтению мыслей людей для внедрения роботизированных систем на производствах, где необходимо быстрое взаимодействие между человеком и машиной.