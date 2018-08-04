Ученые обнаружили соединение, убивающее раковые

Сегодня, 05:13 \\ Наука

Группа ученых из Германии, Японии и Демократической Республики Конго обнаружила в ветках конголезской лианы алкалоидное соединение, подавляющее развитие опухолевых клеток в поджелудочной железе.

Как правило, быстро и агрессивно развивающиеся опухолевые клетки в поджелудочной железе вызывают хронический недостаток питательных веществ и кислорода, что связано с их высокой метаболической потребностью. Однако клетки рака, проявляя своеобразную аскетичность, отлично выдерживают подобное голодание.

Это и легко в основу новой стратегии борьбы с раком поджелудочной, заставив ученых искать соединения с антиаскетическими свойствами, какое и было найдено в конголезской лиане Ancistrocladus likoko. Данное соединение относят к алкалоидам. При проведении опытов алкалоид лианы вызывал клеточную смерть раковых клеток и активно подавлял их миграцию.

Ученые продолжают проводить исследования. Однако уже полученные результаты дарят им надежду в дальнейшей успешной борьбе с онкологией. В настоящее время рак поджелудочной железы относят к болезням, плохо поддающимся терапии. По данным Американского онкологического сообщества, только 28% пациентов с таким диагнозом живут больше года после установления диагноза.

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