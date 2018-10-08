Установлена причина гибели деревьев в тропических лесах

Ученый Джеймс Камака во главе с международной группой исследователей установил, из-за чего деревья в тропических лесах стали умирать быстрее и как это влияет на разнообразие растительности в лесах.

Свои выводы ученые основывали на деревьях в лесу Панамы. Они проанализировали 180 тыс. деревьев 203 видов. Чтобы получить наиболее точные результаты, ученые применили новый метод, который помог учесть типичные причины гибели деревьев такие, как падение, пожар или шторм.

Один из авторов, представивших выводы исследования, Даниэль Фальстер рассказал, что главной причиной вымирания деревьев тропического леса является их замедленный рост. Растения соревнуются друг с другом, пытаясь заполучить как можно больше солнечного света. Отстающие экземпляры постепенно замедляют рост, что приводит в гибели растения. Немаловажную роль играют и уже известные человечеству причины исчезновения деревьев, как, например, природные катаклизмы.

В тропическом лесу растет огромное количество видов деревьев. Исследование дало понять, что деревья, пробирающие к солнцу не спеша, живут дольше тех видов, которые быстро вырастают и также быстро умирают. Также, была выявлена зависимость между скоростью роста дерева и его видом.

Авторы сделали вывод, что их наблюдение может помочь внимательнее относится к сохранению лесных ресурсов. Ученые планируют использовать свои данные для анализа смертности и других деревьев в разных уголках мира. Также, их метод исследования можно обновить с оглядкой на изменения климата, чтобы понять как эти перемены влияют на гибель деревьев.