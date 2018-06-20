Ученые: к 2030 году количество диабетиков возрастет до полумиллиарда

Телекомпания CNN обратила внимание общественности на исследование растущего количества диабетиков. Согласно выводам ученых в журнале Lancet Diabetes and Endocrinology, за ближайшие 12 лет число страдающих диабетом вырастет до 511 миллионов человек. CNN призывает увеличить масштабы производства инсулина.

Исследователи взяли за основу данные Международной федерации по борьбе с диабетом и около 14 проведенных ранее анализов. Ученые получили картину того, как распространяется диабет в 221 стране мира у 60% больных.

Число людей, болеющих диабетом 2 типа, в 2030 году составит 511 миллионов. Из этого числа 79 миллионам будет необходим инсулин. Если оставить производство инсулина на нынешнем уровне, спустя годы человечество сможет помочь только половине пациентов. Африку, Азию и Океанию недостаток жизненно важного лекарства затронет больше всего.

В Станфордском университете прокомментировали, что будущая нехватка инсулина является большой проблемой сегодняшнего здравоохранения. Производство инсулина требует больше внимание и усилий для предотвращения беды в будущем.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире диабет занимает седьмое место среди причин смертности. В РФ этим недугом страдает 9% граждан.