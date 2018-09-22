В Канаде проклятый пароход Manasoo нашли через 90 лет после крушения

Именно столько он пролежал на дне озера Гурон. О находке пишет издание The Sun.

Как выяснили историки, пароход построили в 1988 году на верфи в Глазго и назвали Macassa. Через 39 лет судно сменило владельца, а вместе с ним и имя. Последние месяцы оно называлось Manasoo. Ученый Крис Кохл отметил: среди моряков существует поверье, что с переименованием на корабль накладывается проклятье. Возможно, именно оно и привело к катастрофе в 1928 году.

14 сентября Manasoo попал в сильный шторм на озере Гурон в Канаде. Капитан Джон Маккей и его команда не сумели совладать со стихией и креном корабля. По данным исследователей, корабль был сильно перегружен 116 головами крупного рогатого скота. Во время крушения погибли 16 человек. Оставшаяся часть команды и пассажиров во главе с капитаном 60 часов плыли по озеру на плоту. Их подобрало судно, проходившее мимо.

Около 90 лет Manasoo пролежал на дне океана. Лишь недавно Крис Кохл нашел его в сотрудничестве с двумя исследователями кораблекрушений Джерри Элиасоном и Кеном Меррименом. Корпус парохода неплохо сохранился у берегов озера Гриффит в штате Онтарио. Самые сильные повреждения при катастрофе получила корма. На борту удалось отыскать несколько артефактов, которые Джон Маккей вез на другую сторону озера. Среди них оказался автомобиль, принадлежавший скотовладельцу Дональду Уоллесу. Историк отметил, что машина на пароходе - явление очень редкое.