Секс наоборот: самки книжных вшей вырастили половые члены для захвата спермы у самцов

Будущим мамам приходится удерживать партнеров по 40-70 часов для оплодотворения. Такой необычный способ спаривания ученые описали в статье для журнала Biology Letters.

В 2014 году энтомологи из Японии открыли новых насекомых из рода Sensitibillini, названных Neotrogla или книжные вши. Они обитают в пещере на территории Бразилии, привлекая исследователей необычными репродуктивными органами. В этом животные схожи на своих африканских сородичей Afrotrogla.

Ученые заметили, что самки книжных вшей обладают крючкообразным органом, выполняющим половые функции. Выяснилось, что это не пенис и работает совершенно другим образом. Половой член назвали гиносомой. Во время спаривания он проникает в мешочек на теле самца, напоминающий влагалище. Таким образом самка крепко захватывает партнера и отбирает у него сперму. Выходит, что секс у книжных вшей происходит наоборот. При этом форма гиносомы у Neotrogla и Afrotrogla отличается. А у их сородича Sensitibilla - полностью отсутствует. Последние спариваются традиционно.

По мнению ученых, дело в ожесточенной борьбе за природные ресурсы. Упомянутые насекомые обитают в пещерах, где довольно сложно находить пишу. Поэтому самцы пытаются сохранить энергию и избежать спаривания. Чтобы преодолеть это препятствие на пути к размножению, самкам в ходе эволюции пришлось вырастить крюки и отнимать семя насильно.