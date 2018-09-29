Учёные: изменения климата угрожают миру сразу несколькими стихийными бедствиями

Сегодня, 02:30 \\ Наука

Учёные из Гавайского университета пришли к выводу, что к 2100 году отдельные регионы Земли столкнутся сразу с несколькими стихийными бедствиями.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Climate Change. Камило Мора совместно с коллегами из Гавайского университета в Маноа проанализировали более 3200 научных работ и нашли 467 примеров влияния климатических изменений на человечество. В своём исследовании учёные указали, как стихийные бедствия повлияли на жизнь общества во всём мире.

С помощью интерактивной карты мира, созданной на основе рецензируемых прогнозов, исследователи смогли увидеть параллельные процессы климатических изменений и их последствия для человечества в будущем. Так, они выяснили, что к концу века жители Нью-Йорка могут столкнуться с такими бедствиями, как засуха, повышение уровня моря и температуры, а также аномальными ливнями. Лос-Анджелесу повезло больше, так как ему угрожает три климатических риска. Опасная ситуация складывается в тропических районах, которые могут иметь дело сразу с шестью угрозами.

В докладе уточняется, что страны столкнутся как с жертвами среди людей, так и с экономическим кризисом из-за масштабных разрушений. Исследователи выражают надежду, что в итоге люди придут к выводу, что им необходимо совместно решать проблему климатических изменений. Мора подчёркивает, что у человечества нет другой планеты, оно не может позволить себе проиграть эту битву.

Рейтинг стран, которым угрожают стихийные бедствия, был опубликован в журнале Der Spiegel. Учёные разделили страны на опасные и безопасные. Россия вошла в число стран с низким уровнем опасности.

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Автор - Елена Андреева
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