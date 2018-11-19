NASA разработали шины будущего для своих вездеходов на Марсе и Луне

Сегодня, 15:58 \\ Наука

NASA показали миру уникальную разработку. Инженеры создали металлические шины, которые нельзя проколоть. Первоначально изобретение будет использовано для вездеходов на Марсе и Луне.

Специалисты NASA выбрали в качестве материалов титан и никель для создания «неубиваемых» покрышек. Сплав этих гибких металлов невозможно будет проколоть, а также он без проблем возвращается в свой первичный вид в случае небольших повреждений. Благодаря такому быстрому возврату к своей форме шины деформируются минимально при касании поверхности. Специалисты космического ведомства установят инновационные колеса на марсоходы и луноходы. Ранее в NASA проходил тест пружинных покрышек. Они меняли свою форму из-за большой массы, что сделало их неподходящим вариантом.

Инженеры также отмечают, что их разработка может быть использована и на обычном автомобиле класса внедорожник. Шины из металлического сплава намного превосходят резиновые по надежности и долговечности. Существует очень маленькая вероятность, что хозяину внедорожника пришлось бы их менять, что положительно отразилось бы на финансах. Но остается вопрос производства: внедрить изобретение для обычных автомобилей требует огромных вложений.

В NASA довольны разработкой и обдумывают запустить производство подобных шин.

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Автор - София Волкова
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