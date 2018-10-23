Онкологи: Насморк может указывать на рак носовой полости

Сегодня, 15:31 \\ Наука

Опытные онкологи из Великобритании говорят, что затяжной насморк с осложнениями в некоторых случаях может являться признаком рака носовой полости.

Ученые утверждают, что наличие постоянного заложенного носа, в частности одной ноздри, может быть ранним предупреждением о раке полости носа и околоносовых пазух. Однако онкологи также подчеркивают, что это достаточно редкий тип рака, который поражает около 10 процентов всех людей с онкологическими заболеваниями.

Сообщается, что чаще всего данное смертельное заболевание, если его не обнаружить на ранних этапах, затрагивает мужчин в возрасте старше 40 лет. По этой причине медики все же рекомендуют людям обратиться за помощью к докторам, если на протяжении большого количества времени их беспокоит насморк.

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Автор - Светлана Тарабан
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