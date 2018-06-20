Учёные приблизились к созданию "умного" инсулина

Британские учёные создали искусственную молекулу, способную избавить диабетиков от необходимости постоянно контролировать уровень сахара в крови. Новая разработка отличается гибкой реакцией на содержание глюкозы.

Финальная цель учёных из Бристольского университета – создание «умного» глюкозочувствительного инсулина, который будет самостоятельно регулировать свою активность в ответ на изменение концентрации сахара в крови. И недавно исследователи смогли решить главную проблему, которая мешала выполнению задачи – им удалось разработать синтетическую платформу для взаимодействия с моносахаридом.

Уникальная молекула выполняет транспортную функцию и взаимодействует с глюкозой в 100 раз эффективнее, чем предыдущие разработки. Учёные подчёркивают, что по характеристикам она схожа с естественными белками и может успешно конкурировать с ними.

Учёные из Воронежского государственного университета также занимаются изучением сахарного диабета, а потому нашли новый способ улучшить выработку фруктозы, природного сахара, с помощью фермента инулиназы. А вот исследователи из Нидерландов предлагают вместо регулярных инъекций инсулина совершать «перезагрузку» слизистой кишечника.