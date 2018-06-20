Учёные приблизились к созданию "умного" инсулина

Сегодня, 14:50 \\ Наука

Британские учёные создали искусственную молекулу, способную избавить диабетиков от необходимости постоянно контролировать уровень сахара в крови. Новая разработка отличается гибкой реакцией на содержание глюкозы.

Финальная цель учёных из Бристольского университета – создание «умного» глюкозочувствительного инсулина, который будет самостоятельно регулировать свою активность в ответ на изменение концентрации сахара в крови. И недавно исследователи смогли решить главную проблему, которая мешала выполнению задачи – им удалось разработать синтетическую платформу для взаимодействия с моносахаридом.

Уникальная молекула выполняет транспортную функцию и взаимодействует с глюкозой в 100 раз эффективнее, чем предыдущие разработки. Учёные подчёркивают, что по характеристикам она схожа с естественными белками и может успешно конкурировать с ними.

Учёные из Воронежского государственного университета также занимаются изучением сахарного диабета, а потому нашли новый способ улучшить выработку фруктозы, природного сахара, с помощью фермента инулиназы. А вот исследователи из Нидерландов предлагают вместо регулярных инъекций инсулина совершать «перезагрузку» слизистой кишечника.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее толщина, сопоставимая с размерами взрослого человека, смогла бы выдержать реактивный лайнер. Оказывается, все...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Усталость от прекращения курения может привести к рецидиву - учёные

 Согласно опросу National Health Interview Survey 2017 года только 14% американцев курят.

Спецназ ФСБ получит на вооружение новую фантастическую машину

Силы специального назначения ФСБ РФ получат новый фантастический бронированный...

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

 Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ