"Культурная революция": ученые заметили у горбатых китов изменчивую моду на песни

Животные изобретают новые форматы, передают их сородичам и совместно развивают. Такую статью разместило издание Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Сотрудники Квинслендского университета во главе с Дженни Аллен следили за песнями горбатых китов с 2002 по 2014 года. Группа собрала спектрограммы 412 композиций в исполнении 95 особей, проплывавших мимо восточного побережья Австралии. Ученые проанализировали их сложность по количеству повторов, общей длительности пения и другим показателям. Они заметили изменчивость китов в музыкальной сфере.

Оказалось, что время от времени "горбачи" устраивают "культурные революции" и начинают резко петь на новый лад. Изначально песня короче и неказистее предшественницы. Однако киты несколько лет совершенствуют её, добавляя новые элементы и повторы. По мнению исследователей, каждый из них стремится внести свой вклад в манеру общения. Но внезапно мода снова меняется. Как правило, при встрече популяций с востока и запада. Затем начинается процесс развития новой песни.