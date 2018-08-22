Ученые нашли новую причину таяния Антарктиды

Научные сотрудники британской организации British Antarctic Survey исследовали, с какой интенсивностью тает лед в Восточной Антарктиде. Причиной может быть ранее не выявленный источник тепла. Проект ученых получил название PolarGAP.

Чтобы прийти к своему выводу, ученые использовали специальный радар, способный проникнуть в толщину около 3 километров. Радар определил, что таяние происходит снизу по направлению вверх. Теплая вода, стекая, заполняет полости прямо подо льдом. Так могут появляться целые озера. Авторы открытия предполагают, что этот процесс длится тысячи или даже миллионы лет. Таяние хоть и происходит медленно, но в будущем способно разрушить ледники.

Как рассказывают ученые, породы, в которых был найден источник тепла, могут быть радиоактивными. Это перечеркивает ранее сделанные выводы о том, что Антарктида состоит из остывших плит, не оказывающих влияние на ледяные панцири.

В 2009 году ЕКА запускало спутник. Он должен был собрать информацию об изменениях в скоплениях льда. Но в районе Южного полюса осталась неисследованная территория. Поэтому PolarGAP проводился совместно с Европейским космическим агентством.

Сейчас продолжаются исследования Антарктиды и поиск других подобных источников тепла.