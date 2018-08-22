Ученые нашли новую причину таяния Антарктиды

Сегодня, 14:18 \\ Наука

Научные сотрудники британской организации British Antarctic Survey исследовали, с какой интенсивностью тает лед в Восточной Антарктиде. Причиной может быть ранее не выявленный источник тепла. Проект ученых получил название PolarGAP.

Чтобы прийти к своему выводу, ученые использовали специальный радар, способный проникнуть в толщину около 3 километров. Радар определил, что таяние происходит снизу по направлению вверх. Теплая вода, стекая, заполняет полости прямо подо льдом. Так могут появляться целые озера. Авторы открытия предполагают, что этот процесс длится тысячи или даже миллионы лет. Таяние хоть и происходит медленно, но в будущем способно разрушить ледники.

Как рассказывают ученые, породы, в которых был найден источник тепла, могут быть радиоактивными. Это перечеркивает ранее сделанные выводы о том, что Антарктида состоит из остывших плит, не оказывающих влияние на ледяные панцири.

В 2009 году ЕКА запускало спутник. Он должен был собрать информацию об изменениях в скоплениях льда. Но в районе Южного полюса осталась неисследованная территория. Поэтому PolarGAP проводился совместно с Европейским космическим агентством.

Сейчас продолжаются исследования Антарктиды и поиск других подобных источников тепла.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее толщина, сопоставимая с размерами взрослого человека, смогла бы выдержать реактивный лайнер. Оказывается, все...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Усталость от прекращения курения может привести к рецидиву - учёные

 Согласно опросу National Health Interview Survey 2017 года только 14% американцев курят.

Спецназ ФСБ получит на вооружение новую фантастическую машину

Силы специального назначения ФСБ РФ получат новый фантастический бронированный...

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

 Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ