Ученые: люди пользуются ванилью более 3 600 лет

В Израиле археологи вели раскопки древней гробницы бронзового века. В ней ученые обнаружили различные предметы, среди которых оказались и три кувшина со следами ванили.

Ученые из Тель-авивского университета утверждают, что люди пользуются ванилью уже более 3 600 лет. По словам исследователей, к такому выводу они пришли после того, как обнаружили остатки этого растения на дне и стенках кувшинов, найденных в древней гробнице.

Помимо остатков ванили в кувшинах были найдены и другие химические соединения. Исследователи также нашли следы растительного масла. По данным ученых, в кувшинах могло находиться масло из оливок.

По словам археолога Ванессы Линарес, люди, жившие во времена бронзового века в Мегиддо, могли использовать ваниль в качестве добавки к пище и лекарствам. Также стручки приправы могли применяться для ритуальных обрядов. Археолог предполагает, что жители Мегиддо моги бальзамировать мертвых людей, используя для этого ваниль. Ранее предполагалось, что люди пользуются ванилью около 1 000 лет. Следы растения были найдены в Мексике. Теперь же, после раскопок в Израиле, ученые считают, что ванилью люди стали пользоваться 3 600 лет назад.