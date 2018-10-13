Ученые выяснили, что прогулки с собаками опасны для здоровья хозяина

Специалисты провели исследование и установили, что в после прогулок собаки приносят в дом огромное количество бактерий. В частности, речь идет о таких микробах, как черви-токсокар, опасных для здоровья глаз и других органов человека.

Токсокароз развивается именно в случае поражения организма человека паразитом. В группе риска находятся дети младшего школьного возраста, которые контактируют с домашними животными. Эксперты утверждают, что личинки этого червя могут находиться на шерсти животного и его лапах.

При этом в науке различают две разновидности паразита: Tocsocara canis и Тохосаrа mystax (cati). Первые живут и развиваются в собаках, вторые же – в кошках. Один из авторов исследования, сотрудник ВНИИ паразитологии животных в Москве Александр Хрусталев рассказал, что бактерии переносятся с зараженной почвы в жилые помещения людей в момент прогулки с домашними питомцами. При этом, по его словам, даже здоровые животные могут участвовать в разнесении паразитов.

Паразитологи предупреждают, что необходимо соблюдать все меры предосторожности и правила личной гигиены, чтобы не заразиться этим опасным вирусом. Черви могут проникать в глаза, легкие, печень и другие органы, вызывая серьезные воспалительные процессы.