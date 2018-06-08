Российский ученый назвал нового жука в честь лидера «Гражданской обороны»

Вчера, 23:30 \\ Наука

В названии новой разновидности жука-пилоуса, найденной российскими биологами, увековечен рок-исполнитель Егор Летов.

Энтомологи из России обнаружили на северной части Вьетнама новое насекомое, относящееся к виду жуков-пилоусов. Обитателя вьетнамских водоемов нарекли Augyles letovi, в честь умершего лидера культовой российской рок-группы «ГрОб» Егора Летова. Новый вид жука полностью представлен на страницах издания Zootaxa.

Жуки-пилоусы относятся к насекомым, обитающим в воде. Различные виды можно встретить по всему земному шару, за исключением очень холодных регионов. На данный момент существует около 370 изученных видов пилоуса. Насекомое предпочитает заселять прибрежную зону рек и озер, вырывая норки у самой воды. Все виды между собой очень похожи, а отличить их можно только по мелким деталям. Так случилось и с Augyles letovi, которого отличала от большинства сородичей форма гениталий и мелкий узор на надкрыльях. Таким открытием научный мир обязан россиянину Алексею Сажневу, который и назвал насекомое именем омского рокера.

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Автор - Антон Словацкий
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