Археологи обнаружили в Зарайске череп мамонта с кладом внутри

В Московской области в районе Зарайска ученые обнаружили останки первобытного человека, а также череп мамонта, внутри которого находился клад. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Подмосковья.

Известно, что в этом районе археологические работы ведутся уже несколько лет. Впервые зарайсккую стоянку выявили в 2016 году. В 2018 раскопки начали летом. Как сообщают представители министерства культуры Подмосковья, череп мамонта был обнаружен недавно. Находка, по словам специалистов, уникальна, поскольку в данной местности является редкостью. Последняя аналогичная была сделана в 2005 году. Следом за костями древнего животного, эксперты нашли помещение, в котором проживал первобытный человек.

Руководитель археологической экспедиции Института археологии РАН, кандидат исторических наук Сергей Лев заявил, что внутри самого черепа мамонта были найдены несколько изделий из кремния, а также некоторые заготовки для конкретных древних орудий.

В нынешнем году, как рассказывают сами археологи, на территории Зарайска были обнаружены кости, бивни, отдельные части и даже целые челюсти мамонта, отдельные фрагменты зубов. Помимо этого, специалистами был найден очаг, который полностью заполнен пережженными костями неизвестных животных.