Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для журнала Nature.

Сотрудники Массачусетского технологического института использовали эффект Бифельда-Брауна. Он предусматривает полет транспортного средства под действием ионного ветра, который создают два электрода на удаленных частях конструкции. Ранее исследователям не удавалось достичь необходимой тяги даже при напряжении в десятки киловольт.

Инженеры MIT разработали принципиально новую конструкцию по схеме высокоплана. Их самолет получил крылья размахом в пять метров. Под ними установили по четыре пары электродов, питающихся от двигателя мощностью в 500 ватт. Его, в свою очередь, дополнил комплекс литий-полимерных аккумуляторов на 160-225 вольт. Резонансный инвертор с обратной связью превращал постоянный ток в переменный, который через трансформатор направлялся в генератор Кокрофта — Уолтона. Установка выдала итоговое напряжение в 40 киловольт и тягу до трех ньютонов.

Ученые отметили, что собрали всю конструкцию самостоятельно, включая трансформаторы и преобразователи. В итоге получилась относительно небольшая масса - 2,45 килограмма. Готовую модель испытали в специально оборудованном павильоне. Запущенный катапультой самолет преодолел максимальное расстояние в 60 метров, держась на высоте около 47 сантиметров от пола. Эти результаты обнадежили американских инженеров. Они предполагают, что с улучшением конструкции можно добиться полноценных перелетов на ионном ветре. Такие самолеты более экономны, безопасны для окружающей среды и не грозят частыми поломками.