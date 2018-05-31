Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

Сегодня, 10:59 \\ Наука

Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для журнала Nature.

 Сотрудники Массачусетского технологического института использовали эффект Бифельда-Брауна. Он предусматривает полет транспортного средства под действием ионного ветра, который создают два электрода на удаленных частях конструкции. Ранее исследователям не удавалось достичь необходимой тяги даже при напряжении в десятки киловольт.

Инженеры MIT разработали принципиально новую конструкцию по схеме высокоплана. Их самолет получил крылья размахом в пять метров. Под ними установили по четыре пары электродов, питающихся от двигателя мощностью в 500 ватт. Его, в свою очередь, дополнил комплекс литий-полимерных аккумуляторов на 160-225 вольт. Резонансный инвертор с обратной связью превращал постоянный ток в переменный, который через трансформатор направлялся в генератор Кокрофта — Уолтона. Установка выдала итоговое напряжение в 40 киловольт и тягу до трех ньютонов.

Ученые отметили, что собрали всю конструкцию самостоятельно, включая трансформаторы и преобразователи. В итоге получилась относительно небольшая масса - 2,45 килограмма. Готовую модель испытали в специально оборудованном павильоне. Запущенный катапультой самолет преодолел максимальное расстояние в 60 метров, держась на высоте около 47 сантиметров от пола. Эти результаты обнадежили американских инженеров. Они предполагают, что с улучшением конструкции можно добиться полноценных перелетов на ионном ветре. Такие самолеты более экономны, безопасны для окружающей среды и не грозят частыми поломками.

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Автор - Александр Лубяной
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