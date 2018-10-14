Ученые рассказали, почему невозможно выспаться в выходные

По мнению специалистов, разное время пробуждения в выходные и в будние дни плохо сказывается на организме и могут служить источником различных болезней. Кроме того, сомнологи отмечают, что влиять на здоровье может не только количество, но и качество сна, сообщает РИА "Новости".

Несколько лет назад в Гарвардском университете был проведен эксперимент. 24 добровольцу должны были спать не более 5,6 часа в сутки, которые состояли не из 24, а из 28 часов. По мнению экспертов, это возможно, если регулярно перелетать из одного часового пояса в другой. Однако ученые просто смоделировали аналогичную ситуацию, задернули шторы, чтобы не проникал солнечный свет и убрали часы. Через три недели оказалось, что состояние участников значительно ухудшилось. Некоторые из них были в преддиабетическом состоянии, у остальных в крови тоже был избыток сахара. Эксперты выяснили, что если участники не поменяют образ жизни, то в ближайший год прибавят в весе до 5,5 кг.

Интересно, но, как полагают специалисты, необязательно вот такое моделирование. Человек еженедельно ощущает на себе последствия джетлага. По факту, каждый раз, когда люди ложатся спать позже, а просыпаются рано, организм воспринимает это, как смену часового пояса, что является очень большим стрессом. Эксперты подсчитали, что каждый час разницы между пробуждением в будни и выходные увеличивает вероятность инсультов и инфарктов на 11 процентов. Поэтому специалисты полагают, что в выходные высыпаться вредно, да и по большей части невозможно.

Кроме того, как указывают ученые, недостаток сна всегда компенсируется едой, что тоже негативно может сказаться на здоровье. В группе риска, как правило, находятся дети и подростки, которые вынуждены недосыпать в будни, что приводит к нарушению пищевых привычек еще на этапе их формирования.