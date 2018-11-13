Учёные нашли новый способ изучения зубов жителей средних веков

Палеонтологи изучили «гигиену рта» европейцев, проживавших в средние века в Дании, и обнаружили, что около трети из них имели здоровую ротовую полость. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Эске Виллерслев считает, что многие исследователи ошибаются, когда подвергают сомнению то, что повреждения на зубах и челюстях средневековых европейцев появились из-за «современных» возбудителей заболеваний ротовой полости. И эти сомнения не беспочвенны, ведь до сих пор генетики не нашли доказательств наличия стрептококка или иных кариозных микробов на повреждённых зубах и костях.

Виллерслев и его команда придумали собственный метод решения этой проблемы. Они научились извлекать обрывки белков и ДНК этих микробов из зубного камня, находящегося на поверхности зубов людей, проживавших в то время. Сравнив полученные образцы с современными данными о здоровых и больных зубах, можно получить информацию о перенесённых человеком заболеваниях. Технологию учёные испытали на зубах двух десятков средневековых датчан из города Тьерби.

Они обнаружили более 4 тысяч белков и иных микробов, что позволило тщательно изучить их микрофлору, сравнить между собой и понять, какие отличия имеются между отношением к гигиене рта людей того и нашего времён. Учёные разделили датчан на две группы. В первую вошло около 60%, которые заметно отличаются от современных европейцев и страдали от пародонтита и кариеса. Во вторую группу включили датчан с нормальным состоянием зубов.

Учёные надеются, что им удастся узнать, какой диеты придерживались жители того времени, и была ли она такой же однообразной, как следует из их микрофлоры.