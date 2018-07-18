Живи долго и засыпай: звук вымышленного космического корабля спасает от бессонницы

Сегодня, 18:40 \\ Наука

Американец Спайк Снелл случайно обнаружил интересный факт: гул, издаваемый космическим кораблем USS Enterprise из фильма «Звездный путь» помогает уснуть. Этот звук представляет собой «белый шум» - монотонный звук на определенной частоте, который оказывает усыпляющее действие на слушателя. Для проверки своего наблюдения Снелл записал гул корабля, зациклил его и разместил на YouTube.

На эксперимент обратил внимание Кливлендский исследовательский центр, так как загруженную запись прослушали уже более 3 млн. раз. Было подтверждено, что гул ускоряет переход человека через все фазы сна и успокаивает активность мозга.

Психологи из лечебницы Св. Луки в Миссури также взялись проверить эффект этого нового звука. Положительный вывод только подтвердился: если человек устал и ему все еще трудно уснуть, звук работы USS Enterprise помогает отключиться спустя 25 минут. Психологи сделали вывод, что просушивание этого звука нормализует сон у людей даже с тяжелыми нарушениями сна. Средний показатель сна пациентов составил около 7-7,5 часов благодаря звуку корабля.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Самое острое в мире вещество оказалось эффективным обезболивающим

 Учёные обнаружили полезные свойства растения Euphorbia resinifera (смоляной молочай), которые позволяют использовать его как универсальное обезболивающее. Результаты исследования были опубликованы...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Ученые выяснили интересные факты о строении кошачьего языка

Ученые выяснили новые факты о строении кошачьего языка. Оказывается, у них имеются...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

В Канаде случайно обнаружили новый вид одноклеточных микроорганизмов

Открытие сделано во время похода студенткой канадского Университета Дэлхаузи. Находясь за...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ