Живи долго и засыпай: звук вымышленного космического корабля спасает от бессонницы

Американец Спайк Снелл случайно обнаружил интересный факт: гул, издаваемый космическим кораблем USS Enterprise из фильма «Звездный путь» помогает уснуть. Этот звук представляет собой «белый шум» - монотонный звук на определенной частоте, который оказывает усыпляющее действие на слушателя. Для проверки своего наблюдения Снелл записал гул корабля, зациклил его и разместил на YouTube.

На эксперимент обратил внимание Кливлендский исследовательский центр, так как загруженную запись прослушали уже более 3 млн. раз. Было подтверждено, что гул ускоряет переход человека через все фазы сна и успокаивает активность мозга.

Психологи из лечебницы Св. Луки в Миссури также взялись проверить эффект этого нового звука. Положительный вывод только подтвердился: если человек устал и ему все еще трудно уснуть, звук работы USS Enterprise помогает отключиться спустя 25 минут. Психологи сделали вывод, что просушивание этого звука нормализует сон у людей даже с тяжелыми нарушениями сна. Средний показатель сна пациентов составил около 7-7,5 часов благодаря звуку корабля.