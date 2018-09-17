Ученые выяснили, как легко можно разоблачить лжеца

Ученые полагают, что человека может выдать нос. Если он пытается обмануть своего собеседника, то его нос становится холодным, а если говорит правду — температура этого органа повышается.

Такой факт утвердили ученые из Университета Гранады, сообщает Nation News. Они провели один эксперимент, в котором все участники должны были обмануть своего собеседника по телефону. Исследователи наблюдали за происходящим через специальные устройства, помогающие определять температуру тела. В ходе наблюдения выяснилось, что когда кто-то начинает врать, температура их носа понижается на 1,2 градуса.

Кроме носа, детектором лжи является еще и лоб, только от лжи он нагревается. По словам одного из авторов проекта, специалиста Эмилио Гомеза Милано, снижение температуры в области носа связано с волнениями, которые вынужден испытывать человек, когда говорит неправду. В добавок, из-за частой лжи увеличивается активность мозга, а усиление умственной работы ведет к росту температуры — лоб начинает нагреваться.

На основе всех исследований был создан «температурный детектор лжи». Ученый утверждает, что такой метод является точнее обычного детектора лжи на 10%, а его эффективность подтвердилась в 80% случаях.

Замечен еще один интересный факт — когда человек начинает лгать, его нос уменьшается в размерах. Такое наблюдение показалось ученым слишком забавным, от того они и прозвали этот побочный феномен «обратный эффект Пиноккио». «Обратным» он называется, потому что в оригинальной сказке у главного героя от вранья нос увеличивался, тогда как данное исследование показало, что этот орган уменьшается.