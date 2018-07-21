ЕКА и Россия объединятся ради исследования космоса

Сегодня, 17:42 \\ Наука

Генеральный директор ЕКА Ян Вернер рассказал СМИ и возможности подписания соглашения с Россией, которое будет регулировать перспективные исследования космоса.

Европейское космическое агентство уже занимается некоторыми проектами совместно с Роскосмосом. Например, МКС, лунные программы «Луна-25» и «Луна-27», миссия по исследованию Марса «ЭкзоМарс». Вернер сообщил, что ЕКА обдумывает заключение новых соглашений по новым проектам в будущем.

Ранее стало известно, что Россия предложила ЕКА приобщиться к проекту доставки замороженного грунта с Луны согласно проектам «Луна-28».

Также, Вернер сообщил, что между Роскосмосом и ЕКА состоялось обсуждение возникновения отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», которое было обнаружено в августе астронавтом Александром Герстом. Вернер сообщил, что обсуждение было открытым и четким, и ЕКА ожидает новой информации по инциденту.

Во время конференции в честь 20-летия МКС стало известно, что Россия высадит на Луне троих космонавтов в 2030 году. Предварительно туда оправят специальный лунный модуль. Первая высадка составит 14 дней.

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Автор - София Волкова
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