Учёные разработали революционный способ изучения белков клеточной мембраны

Международная группа учёных под руководством Оксфордского университета совместно со специалистами из Имперского колледжа Лондона представила технику, позволяющую производить анализ структуры белков, не удаляя их из мембраны. Статья появилась в журнале Science.

Ведущий исследователь из Оксфордского университета Даме Кэрол Робинсон рассказал, что имел сомнения относительно того, что однажды это сработает. Он считал, что мембранная среда окажется слишком сложной, из-за чего учёные не смогут понять полученные данные. Однако они добились успеха и смогли создать совершенно новый взгляд на важный класс целей для лекарств.

Разработка учёных представляет собой вибрацию образца на ультразвуковых частотах, при этом начинается распад клетки. После этого к электронному полю применяются токи, что позволяет извлечь белки из мембран прямо в масс-спектрометр. В результате мембранные белковые «машины» не только хорошо перенесли процедуру, но и удалось проанализировать их сообщение друг с другом, перемещение и перевозку молекулярного груза в клетку.

Ожидается, что техника позволит поднять изучение рака, нарушений метаболических процессов и заболеваний сердца на новый уровень.

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