Ученые создали первый в мире сканер, способный создать 3D-модель человеческого организма

Ученые создали аппарат, который сможет сделать 3D снимок всего организма человека за несколько секунд. В интернете уже опубликовали первый снимок, сделанный с помощью новой техники.

Специалисты из Калифорнийского университета вместе с китайской компанией United Imaging Healthcare (UIH) изобрели новейший аппарат, который называется EXPLORER. Его задача — создавать трехмерное изображение человеческого организма за пару секунд. Об это прорыве в медицине впервые опубликовали в пресс-релизе издания EurekAlert!

EXPLORER является комбинацией из позитронной эмиссионной томографии и компьютерной томографии. Чувствительность этой техники настолько высока, что она способна создать точное изображение в формате 3D всего за секунды. Если воздействие EXPLORER будет продолжительней, он сможет отслеживать движение помеченных препаратов внутри тела.

Первая концепция данного аппарата появилась еще в 2005 году, однако разрабатывать его начали лишь 7 лет назад. Такая разница объясняется тем, что для проекта не хватило финансирования. Тем не менее, в 2011 году Национальный институт онкологии США поверил в идею и выделил 1,5 миллиона долларов, а еще через 4 года Национальный институт здравоохранения США выделил дополнительно 15,5 миллионов долларов. Ученый по имени Саймон Черри, являющийся одним из руководителей проекта, показал первые кадры, которые удалось сделать с помощью нового прибора.

По его словам, он рассчитывает на невероятную пользу от сканера в плане клинических исследований. Снимки, сделанные из EXPLORER имеют качество лучше, чем из ПЭТ, а скорость выполнения выше в 40 раз. Черри рассказывает, что диагностику всего тела прибор выполняет за 30 секунд, при этом доза облучения снижена до 40 раз, в отличии от ПЭТ.

EXPLORER способен улучшить диагностику заболеваний, а также сможет помочь в исследовании новых лекарственных препаратов. К слову, ученые планируют использовать сканер для изучения болезней рака и его распространения за пределы опухоли. Презентация аппарата пройдет 24 ноября на собрании Радиологического сообщества Северной Америки. А начать применять его на людях планируется с июня 2019 года.