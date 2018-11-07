Биологи работают над устройством, имитирующим нос

Учёные из Медицинской школы Университета Дьюка (США) создали биологическую систему на основе обонятельных рецепторов мыши, способных определять различные запахи. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Как рассказал руководитель группы Хироаки Мацунами, идея о разработке искусственного носа возникла давно, однако только сейчас появились возможности для её создания. В прошлых экспериментах применялись химические вещества, но затем учёные решили провести опыт с обонятельными рецепторами животных.

Эксперимент проходил в два этапа. На первом биологи искали близкородственные рецепторы, способные распознавать многие запахи. С этой целью они создали жидкую среду с молекулами, загорающимися при появлении реакции, куда поместили 813 мышиных рецепторов и смешали их с 7 ароматическими веществами. На этом этапе в результате наблюдений учёные обнаружили 31 рецептор, эффективно определяющие различия в химических структурах веществ.

На втором этапе были внесены небольшие коррективы. В среду поместили обнаруженные в прошлый раз рецепторы и два ароматических вещества, однако в этот раз они поставлялись в виде пара. В результате биологи выяснили, что механизм способен выявлять активность летучих запахов, но с незначительной реакцией.

Авторы намерены продолжать исследования. Следующий шаг – стимуляция назальной слизи. Специалисты надеются, что в случае успеха механизм сможет заменить собак при поиске наркотиков и взрывчатых веществ.

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