Новосибирские ученые создали биопротез из вены быка для спасения детей

В Национальном медицинском центре имени Е.Н. Мешалкина ученые придумали, как помочь детям с заболеваниями сердца. Был создан совершенно новый для России биопротез из вены быка.

Новое изобретение создано с помощью яремной вены быка. Его уже испытали на животных, биопротез показал отличные результаты. Он оказался намного надежнее благодаря своей бесшовной структуре. Протез обрабатывается и очищается, а также имеет дополнительную защиту. В ближайшее время он станет доступен для юных пациентов.

Более чем у 400 тыс. детей в России обнаруживают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Есть пациенты, которым в самом юном возрасте необходим протез. Сейчас существуют протезы легочной артерии, но поскольку ребенок очень быстро растет, такой протез быстро приходит в негодность и его нужно все время менять. Также, в нем откладывается множество солей. Новый биопротез из вены быка накапливает в себе меньше солей. Он поможет уменьшить количество операций, которые оказывают большой стресс на психику и физическое состояние ребенка.

Кардиохирург исследовательского центра Наталия Ничай отметила, что испытания протеза начнутся в 2020 году.