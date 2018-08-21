Ученые: 50 процентов мужчин не считают поцелуй за измену

Британские исследователи выяснили, что половина опрошенных мужчин, который состоят в отношениях, могут позволять себе целовать других партнеров, так как не видят в этом измены.

Ученые из Великобритании через местную радиостанцию провели масштабный опрос, который показал, что 50 процентов мужчин не считают поцелуй за измену или проявление неверности. Также исследователям удалось выяснить, что женщины думают совсем иначе и 75 процентов представительниц прекрасного пола будут считать поцелуй любимого с другим партнером изменой.

Тем не менее, примерно 91 процент опрошенных мужчин с уверенностью заявил, что секс с другим партнером они совершенно точно идентифицируют как измену. Сообщается, что в опросе принимали участие более двух тысяч взрослых британцев.