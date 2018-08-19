В Гарвардском лесу ученые обнаружили новые вирусы

Специалисты из Массачусетса провели исследования вирусов, которые ранее не встречались в природе.

Сотрудники Массачусетс Амхерст объявили миру об интересной биологической находке. В ходе исследований Гарвардского леса, которые длятся более 30 лет, биологи натолкнулись на целый ряд огромных вирусов. Ученые предположили, что данные организмы развиваются в условиях потепления.

Специалисты из Соединенных Штатов провели с бактериями эксперимент, в ходе которого оградили их от внешнего мира и искусственно повысили температуру. В результате процесса, биологам удалось получить новые жизненные формы, неизвестные науке. Итог не имеет ничего схожего со строением бактерий, эукариотов или архей. Изначально, специалисты выражали скепсис по поводу жизнеспособности данного организма. По мнению ученых, открытие может относиться к пандоравирусам – организмам, способным менять генетическое строение.