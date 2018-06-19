Ученые открыли новую "Теорию всего"

Исследование проводили немецкие и польские физики. Результат претендует на завершенную версию "Теории всего", которая предсказывает существование частиц с уникальными свойствами, сообщает Хайтек+.

Специалисты взялись за доработку Стандартной модели физики частиц и включили в нее гравитационное взаимодействие. Другими словами, ранее в существовавшую модель не укладывались некоторые явления, например, Большой взрыв или горизонт событий черной дыры. Их нельзя было объяснить с помощью Стандартной модели.

Чтобы позволять физике дальше развиваться, ученые разрабатывают новые концепции. Одна и таких называется суперсимметрия. Суть ее заключается в том, что каждой элементарной частице соответствует более тяжелая партнерская частица, так называемый, суперпартнер.

Ученые из Института гравитационной физики Общества Макса Планка рассказали, что, если объединить теорию суперсимметрии и теорию относительности, то в итоге получится новая «Теория всего». Ее еще называют концепцией супергравитации. По мнению специалистов, она может объяснить и описать все существующие явления и взаимодействия.