Геном комаров открыл новые возможности для борьбы с переносимыми насекомыми заболеваниями

Учёные университета Рокфеллера собрали улучшенный вариант структуры ДНК москитов Aedes aegypti.

Это открытие поможет разработать новые стратегии профилактики таких заболеваний, как Зика и лихорадка денке. Вид Aedes aegypti распространён на шести континентах, он может переносить вирусы, которые приводят к летальному исходу. Но исследование, проведённое учёными института Рокфеллера, открыло новый проект генома Aedes aegypti. В журнале «Nature» описаны стратегии и возможности борьбы с заболеваниями, которые переносят комары.

«Геном состоял из стольких частей, что мы не сразу смогли установить, как они совмещаются друг с другом; и наша группа также не была уверена, что он завершен», ‑ говорит Бен Мэттьюз, специалист лаборатории Лесли Б. Фоссхолл.

После вспышки Зика в 2016 болезнь стала одним из критических вопросов здравоохранения. «Было больно слышать, что сотрудники моей лаборатории не смогли найти полные версии генов», ‑ говорит профессор Робин Чемнер Нойстейн. ‑ «Я поделилась своим разочарованием в Twitter и быстро собрала рабочую группу по геному Aedes». Это исследование поможет не только ученым, изучающим москитов, но и тем, кто пытается улучшить доступность и качество геномных ресурсов для других насекомых.