Ученые выяснили интересные факты о строении кошачьего языка

Ученые выяснили новые факты о строении кошачьего языка. Оказывается, у них имеются жесткие «волоски», которые промывают шерсть на всю глубину и даже помогает охлаждаться.

Алексис Ноэль и Дэвид Ху — двое ученых из Технологического института в Джорджии, смогли изучить детально строение бугорков, присущих на языке котов, которые помогают животным отделять мясо от костей, а также, умываться. Итоги исследования были опубликованы в журнале PNAS.

В ходе эксперимента были использованы посмертные ткани языка, принадлежавшие шести видам кошек: домашней кошки, рыси, пумы, снежного барса, льва и тигра. Под микроскопом ученые заметили, что кончики имеют полукруглое углубление, образуя полные незамкнутые структуры в форме буквы U. Такое углубление способно удержать в себе каплю слюны. Наблюдение помогло экспертам установить, что это поверхностное натяжение способствует эффективному очищению шерсти.

Известно, что все кошки любят мыть себя, выделяя на это четверть активного времени и вырабатывая, при этом, треть слюнной жидкости. Исследователи установили еще один факт, что такая процедура выполняет еще и функцию охлаждения. С помощью съемки в инфракрасном диапазоне специалисты заметили, что слюна помогает охладить тело кошки до 17 градусов Цельсия. Такая процедура для животных очень важна, ведь у них отсутствуют потовые железы, которые регулируют температуру тела.

Прибегнув к видеонаблюдению за вылизыванием в замедленном режиме, Алексис и Дэвид смогли увидеть, что язык котов перемещался, выворачиваясь изнутри наружу, подобно тому, как человек лижет мороженное. Такое движение помогает котам достигнуть максимально желаемой глубины для эффективного очищения шерсти.

Специалисты уверены в том, что такое исследование может пригодиться в производстве. К примеру, такие микроструктуры U-образными кончиками смогут подойти для сортировки, чистки и доставки жидкостей на поверхности из шерсти или гибких нитей. Кроме того, они смоделировали специальную щетку для груминга из гибкого силикона. Проведенные над ней испытания показали, что это щетка создавала меньше сопротивления при прохождении через волосы, чем обычная расческа, и позволяла их очищать. Скорее всего, через несколько лет хозяева своих питомцев смогут вычесывать им шерсть новыми щетками, созданными на подобии кошачьих языков.