Ученые рассказали, как произвести хорошее впечатление на первом свидании

Специалисты из Cass Business School в Великобритании. отметили, что недостаточно одной только успешности. Ученые отметили, что собеседников на первом свидании покоряют разговоры о том, каким образом эта успешность достигалась, сообщает OAnews.

Эксперты выяснили, что более яркое и положительное впечатление оставляли не те, кто хвастался своими успехами, а те, кто рассказывал, как много и тяжело приходилось работать, для того чтобы этого успеха достичь.

Был проведен эксперимент, в соответствии с которым добровольцам были предложены различные модели поведения на свидании. Участники были разделены на две большие группы: одни были слушателями, другие – рассказчиками. Их попросили представить, что они находятся на свидании. Рассказчикам необходимо было выставить себя в более выгодном свете, а слушателям – объяснить свою реакцию после окончания разговора. Оказалось, что всем интереснее всего узнавать чужую историю успеха. Кроме того, было дополнительным плюсом, если в процессе истории рассказчики упоминали в подробностях, какие тяжелые испытания им пришлось преодолеть.

Напомним, ранее специалисты выяснили, на каком свидании лучше всего заниматься сексом. Исследования показали, что те, кто ждет хотя бы пятого свидания, строят более крепкие отношения.