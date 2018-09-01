Ученые рассказали, что в будущем люди будут выглядеть иначе из-за мутаций

По мнению специалистов, в будущем внешний облик людей будет совсем не похож на современного человека. В первую очередь, уверены, эксперты изменения коснутся пальцев ног. Это будет связано со смещением центра гравитации, сообщает ЛигаNews.net.

Ученые полагают, что в будущем сместится гравитационный центр Земли, в связи с чем пальцы на ногах перестанут быть полезными, кроме большого, который начнет отвечать за симметричность тела. Кроме того, именно на него будет приходиться вся нагрузка. Помимо этого, специалисты отмечают возможные изменения в полости рта. По их мнению, люди вообще лишатся зубов мудрости. Даже сейчас очень многие новорожденные появляются на свет уже без зачатков этих зубов. Причина состоит в том, что сейчас потребляется более легкая пища, нежели в далеком прошлом.

В качестве следующей возможной мутации эксперты указывают на копчик. Человек в будущем может совсем его лишиться. Кроме того, отмечается, что скорее всего люди будут меньше весить в среднем. Повлияет на внешний вид человека и сидячий образ жизни. В связи с этим могут стать короче ноги.

Напомним, это далеко не первое исследование, в результате которого эксперты уверены, что человек в будущем будет выглядеть иначе. Более того, ученые полагают, что изменится и внутреннее строение. Так, ранее сообщалось, что печень и легкие станут намного больше, поэтому предполагается увеличение грудной клетки. По мнению специалистов, возможно снова начнет функционировать аппендикс.