Ученые рассказали, что в будущем люди будут выглядеть иначе из-за мутаций

Сегодня, 09:20 \\ Наука

По мнению специалистов, в будущем внешний облик людей будет совсем не похож на современного человека. В первую очередь, уверены, эксперты изменения коснутся пальцев ног. Это будет связано со смещением центра гравитации, сообщает ЛигаNews.net.

 Ученые полагают, что в будущем сместится гравитационный центр Земли, в связи с чем пальцы на ногах перестанут быть полезными, кроме большого, который начнет отвечать за симметричность тела. Кроме того, именно на него будет приходиться вся нагрузка. Помимо этого, специалисты отмечают возможные изменения в полости рта. По их мнению, люди вообще лишатся зубов мудрости. Даже сейчас очень многие новорожденные появляются на свет уже без зачатков этих зубов. Причина состоит в том, что сейчас потребляется более легкая пища, нежели в далеком прошлом.

В качестве следующей возможной мутации эксперты указывают на копчик. Человек в будущем может совсем его лишиться. Кроме того, отмечается, что скорее всего люди будут меньше весить в среднем. Повлияет на внешний вид человека и сидячий образ жизни. В связи с этим могут стать короче ноги.

Напомним, это далеко не первое исследование, в результате которого эксперты уверены, что человек в будущем будет выглядеть иначе. Более того, ученые полагают, что изменится и внутреннее строение. Так, ранее сообщалось, что печень и легкие станут намного больше, поэтому предполагается увеличение грудной клетки. По мнению специалистов, возможно снова начнет функционировать аппендикс.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Самое острое в мире вещество оказалось эффективным обезболивающим

 Учёные обнаружили полезные свойства растения Euphorbia resinifera (смоляной молочай), которые позволяют использовать его как универсальное обезболивающее. Результаты исследования были опубликованы...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

В Канаде случайно обнаружили новый вид одноклеточных микроорганизмов

Открытие сделано во время похода студенткой канадского Университета Дэлхаузи. Находясь за...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Борьба против аллергии: облизывание детких сосок способствует этому

Ученые пришли к выводу, что те дети, которым матери очищают соску облизыванием, меньше...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ