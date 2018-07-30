Учёные связали скорость заживления травм и время суток

Сегодня, 21:54 \\ Наука

Учёные Кембриджского университета пришли к выводу, что травмы, появившиеся в ночное время, лечатся тяжелее и медленнее. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Как показал эксперимент, проведённый на мышах, в момент получения травмы активируется работа фибробластов, которые переходят в поражённую область и начинают производить специфические белки, влияющие на скорость процесса восстановления. Протекающие процессы связаны с колебанием белков актинов, которые под влиянием времени суток способны изменять собственную концентрацию в организме. В результате учёные обнаружили, что скорость заживления ночных ран в два раза ниже, чем у дневных.

Аналогичные выводы были сделаны после наблюдения за людьми. Так, ожоги, полученные в период с 20:00 до 08:00, заживали на 60% медленнее, чем аналогичные дневные травмы. Эксперты считают, что эта особенность организма развивалась в течение эволюции. Вероятность получить ранение днём выше, а потому организм выработал способность быстрее восстанавливать такие травмы.

Результаты исследования могут помочь при выборе оптимального времени для проведения операций или иных вмешательств для лечения пациента.

Их коллеги из Кембриджского университета ранее открыли удивительные свойства смоляного молочая, которые позволили бы использовать его в качестве сильнейшего обезболивающего.

Также российские учёные обнаружили, что черепно-мозговые травмы и инсульт могут стать причиной депрессии и деменции.

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Автор - Елена Андреева
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