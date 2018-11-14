Успех в личной жизни девушек прямо пропорционален успеху у их матерей

Американские ученые сделали вывод, что отношения с половыми партнерами у матерей и их дочерей одинаковые. Это значит, что успех в любви — это наследственное.

Группа ученых под руководством доцента Университета Огайо Клэр Кэмп-Душ выяснила, что успехи дочери в отношениях прямо пропорциональны успехам ее мамы. Если дочь испытывает неудачи в личной жизни — всему виной материнское наследство.

Исследователи наблюдали за жизнью 7 тыс. родителей, у которых есть дочка, возрастом от 24 лет. В первые годы родители рассказывали о своей половой жизни, своих партнерах, романах, изменах, повторном замужестве и так далее. Спустя несколько лет к такому опросу подверглись их дети. Результаты показали, что число половых партнеров дочерей практически на сто процентов совпало с числом мужчин у их мам. Полное исследование было опубликовано в издательстве PloS One.

В интервью с Клэр Кэмп-Душ журналисты спросили, откуда возникла идея такого исследования. Доцент ответила, что ее заинтересовал высокий рост гражданских браков в Америке, который не перестает увеличиваться. В ходе эксперимента, по словам Клэр, будущее поведение девочек не сильно зависело от таких событий, как развод их родителей, по сравнению, с количеством партнеров у матери. Однако половое поведение дочерей, которые родились после развода, не отличалось от поведения их сестер, которые пережили это же горе. Это может означать, что дети не только повторяют поведение своих родителей. Генетические факторы играют здесь немаловажную роль в формировании личной жизни.

Доцент уверяет, что это исследование поможет психологам давать более правильные рекомендации для поддержания отношений.